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الإمارات تواصل جهودها للقضاء على فيروس كورونا المميت

الأحد 10/مايو/2020 - 12:15 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

كشفت صحيفة خليجية، عن مبادرة إنسانية جديدة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بادر سموه بتحمل التكاليف لتأمين أفضل رعاية صحية للمصابين.

 

وأكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن العلاج الذي تمكَّن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من الوصول إليه للتغلب على الأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد، متاح مجاناً لعلاج الحالات الحرجة.

 

وقالت الصحيفة الخليجية، إن القيادة الرشيدة حرصت على تأمين العلاجات، ما انعكس منذ بداية الأزمة ارتفاعاً في عدد حالات الشفاء، والتركيز بتكثيف الفحوص وإجرائها مجاناً للعمالة، في خطوة استباقية تهدف إلى السيطرة على الوباء والحيلولة دون انتشاره، وأوعزت للجهات المعنية بإقامة المستشفيات الميدانية، ومراكز الفحص في مختلف مناطق الدولة.

 

وأشارت صحيفة الاتحاد، إلى أن صحة الإنسان تتصدر أولويات اهتمامات الدولة، ولن تقف أي عوائق في تأمين أي علاج كان لمن يحتاجه، بغض النظر عن التكلفة، فالعلاج والدواء متاحان للجميع، والتأكيد على دعم جهود مراكز البحوث كافة في الدولة لتشجيع الوصول إلى علاج، والمساهمة الفاعلة مع دول العالم لدعم جهود التوصل إلى اللقاح.

 

واختتمت الصحيفة الخليجية، قولها إن الإمارات مستمرة في جهودها للقضاء على الوباء، ولن تدخر جهداً في حماية الأرواح، منطلقة من نهجها في تعزيز روح التضامن والتكافل والتلاحم بين الشعوب، والذي تُعبِّر عنه كل يوم من خلال مبادرات قيادتها الهادفة لسعادة الإنسان وراحته، وتحقيق الحياة الكريمة له.

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