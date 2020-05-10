121 مليار جنيه حصيلة بنكى الأهلى ومصر من شهادات الـ15%

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر قولهما يوم الأحد إن حصيلة شهادات إدخار جديدة عالية العائد طرحها بنكى الأهلى ومصر في مارس بلغت 121 مليار جنيه (7.7 مليار دولار).





يبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس لأجل عام واحد، 15 بالمئة.





ونقلت أ ش أ عن نائب رئيس البنك الأهلي المصري قوله إن البنك جمع نحو 82 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 39 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.







