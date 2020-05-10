Advertisements

تفاصيل اعتداء النائب إلهامي عجينة على أطباء مستشفى في الدقهلية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:15 م
إلهامي عجينة
إلهامي عجينة
الفجر
أدانت إدارة مستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، تعامل إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

وقالت إدتارة المستشفى في بيان اليوم الأحد: في حوالي الساعة السادسة مساء أمس السبت، حضر النائب إلهامي عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير، ثم وصل المدير، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب، كان حضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية."

وأضافت المستشفى "النائب تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي قام النائب بنشره بنفسه وهي كالآتي: زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".

وتابعت المستشفى "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين في الاستقبال، غير الأطباء الآخرين الذين ظهروا في الفيديو دا غير اللي في الأقسام فوق".

وفندت المستشفى ما ذكره النائب في بيانها، حيث قالت: "ذكر النائب أنه لا يوجد تمريض، ونظن أن فيديو النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض في أماكنهم في غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الأقسام، كما ذكر النائب أنه لا يوجد نظافة، رغم أن الفيديو أظهر نظافة الأرضيات وخلافه".

وحول اتهام النائب إلهامي عجينة، للمستشفى بعدم وجود صيادلة، قالت المستشفى: "النائب حضر الساعة 6 مساء، والثابت أن آخر موعد لعمل صيدلية المستشفى هو الساعة 2 ظهرا ودا الرسمي، وليس لنا ذنب في عدم معرفتك بنظام المستشفيات".

واختتمت المستشفى بيانها بـ"كنا نتمنى كفريق طبي بمستشفى شربين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة أن يكون هناك دعم من النائب بدلا من هذا الأسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف ولا يليق مع الفريق الطبي.. ياسيادة النائب دورك أن تقف في ضهر الجيش الأبيض كما تقول وليس أن تعامل أفراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة.. ياسيادة النائب هذه المستشفى اللي حضرتك بتقول إنها فاشلة في خلال أقل من سنة ونصف، تم إنشاء عناية أطفال قوتها 9 سراير تلت قوة عناية الأطفال بالمحافظة، وإنشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية وتم التعامل مع أكثر من 5000 مريض، وإنشاء معمل حيوي متكامل، كما تم -تجديد قسم الأطفال بالكامل، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، وإنشاء وحدة غسيل كلوى جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوي (تحت الإنشاء).
تفاصيل اعتداء النائب إلهامي عجينة على أطباء مستشفى في الدقهلية
تفاصيل اعتداء النائب إلهامي عجينة على أطباء مستشفى في الدقهلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى شربين مستشفى مجلس النواب اعتداء إلهامي عجينة

أخبار تهمك

نجم يوفنتوس في برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي

منذ 36 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة: هذا الدواء واعد جدًا في علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يستعد لخطف نجمي النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ ساعة الا ربع

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 17 ساعة

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟