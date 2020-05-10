تفاصيل اعتداء النائب إلهامي عجينة على أطباء مستشفى في الدقهلية

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أدانت إدارة مستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، تعامل إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.



وقالت إدتارة المستشفى في بيان اليوم الأحد: في حوالي الساعة السادسة مساء أمس السبت، حضر النائب إلهامي عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير، ثم وصل المدير، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب، كان حضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية."



وأضافت المستشفى "النائب تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي قام النائب بنشره بنفسه وهي كالآتي: زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".



وتابعت المستشفى "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين في الاستقبال، غير الأطباء الآخرين الذين ظهروا في الفيديو دا غير اللي في الأقسام فوق".



وفندت المستشفى ما ذكره النائب في بيانها، حيث قالت: "ذكر النائب أنه لا يوجد تمريض، ونظن أن فيديو النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض في أماكنهم في غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الأقسام، كما ذكر النائب أنه لا يوجد نظافة، رغم أن الفيديو أظهر نظافة الأرضيات وخلافه".



وحول اتهام النائب إلهامي عجينة، للمستشفى بعدم وجود صيادلة، قالت المستشفى: "النائب حضر الساعة 6 مساء، والثابت أن آخر موعد لعمل صيدلية المستشفى هو الساعة 2 ظهرا ودا الرسمي، وليس لنا ذنب في عدم معرفتك بنظام المستشفيات".



واختتمت المستشفى بيانها بـ"كنا نتمنى كفريق طبي بمستشفى شربين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة أن يكون هناك دعم من النائب بدلا من هذا الأسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف ولا يليق مع الفريق الطبي.. ياسيادة النائب دورك أن تقف في ضهر الجيش الأبيض كما تقول وليس أن تعامل أفراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة.. ياسيادة النائب هذه المستشفى اللي حضرتك بتقول إنها فاشلة في خلال أقل من سنة ونصف، تم إنشاء عناية أطفال قوتها 9 سراير تلت قوة عناية الأطفال بالمحافظة، وإنشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية وتم التعامل مع أكثر من 5000 مريض، وإنشاء معمل حيوي متكامل، كما تم -تجديد قسم الأطفال بالكامل، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، وإنشاء وحدة غسيل كلوى جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوي (تحت الإنشاء).