انتهاء عزل قرية "الزعفران" بكفرالشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، القرار رقم 428 لسنة 2020، بانتهاء العمل بالقرار رقم 389 لسنة 2020، بشأن عزل قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول وفك العزل عن القرية والذي كان تم فرضه في 23 إبريل الماضي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كل الشوارع والمنازل والمباني بالقرية، بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، موضحًا أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكل الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.





يذكر أن محافظ كفرالشيخ، قد قام الخميس الماضي بإصدار القرار رقم 422 لسنة 2020، بانتهاء العمل بالقرار رقم 389 لسنة 2020، بشأن عزل قرية كفرالعجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وفك العزل عن القرية والذي كان تم فرضه في 16 أبريل الماضي.





وشدد المحافظ، علي ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتى تشمل كافة الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، كذا الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الأعمال بالمناطق الحيوية التى تشهد اقبالًا من المواطنين.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



