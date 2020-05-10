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35 ألف سرير.. المستشفيات الجامعية تكشف إمكانياتها لمواجهة كورونا (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 12:23 م
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفات الجامعية، إن مصر بها 113 مستشفى جامعي تضم أكثر من 35 ألف سرير في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "عبدالغفار"، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن حجم التردد السنوي على العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية يصل إلى 20 مليون تردد، ويجرى نحو 1.5 مليون عملية سنويا بالمستشفيات الجامعية، فضلا عن 30 مليون فحص معملي.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفات الجامعية، أن هناك نحو 45 ألف باحث يدرسون الدكتوراه والماجستير في كليات الطب، لافتا إلى أن عدد خريجي كليات الطب فقط يصل إلى 9300 خريج.


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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