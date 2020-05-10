35 ألف سرير.. المستشفيات الجامعية تكشف إمكانياتها لمواجهة كورونا (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفات الجامعية، إن مصر بها 113 مستشفى جامعي تضم أكثر من 35 ألف سرير في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأشار "عبدالغفار"، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن حجم التردد السنوي على العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية يصل إلى 20 مليون تردد، ويجرى نحو 1.5 مليون عملية سنويا بالمستشفيات الجامعية، فضلا عن 30 مليون فحص معملي.





وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفات الجامعية، أن هناك نحو 45 ألف باحث يدرسون الدكتوراه والماجستير في كليات الطب، لافتا إلى أن عدد خريجي كليات الطب فقط يصل إلى 9300 خريج.



