نجم برشلونة يغيب 21 يوما عن الملاعب للإصابة

تعرض لاعب برشلونة الإسبانى لإصلبة وإنتكاسة جديدة ليغيب مجددًا عن صفوف الفريق الكتالوني الذى عاد امس للتدريبات، بعد غياب أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب النجم الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب برشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها أمس السبت.





وتعرض المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي للإصابة مجددًا فى سمانة القدم، حسبما أعلن نادي برشلونة عن ذلك ليغيب اللاعب لفترة عن البارسا.





ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة صامويل أومتيتي، في العضلة النعلية اليمنى.





وأضاف حساب النادي على تويتر أن مدة غيا ب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن أومتيتي سيغيب عن الملاعب لمدة تزيد عن 3 أسابيع وبالتالي فهو سيكون جاهزا في مطلع يونيو القادم للمشاركة مع البارسا.



