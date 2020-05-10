صابرين لنجلها في عيد ميلاده: "روح طلع البطاقة"

جدير بالذكر أن صابرين، تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "ليالينا 80" ويشارك في بطولته الفنانة غادة عادل وميدو عادل وإياد نصار ومنة فضالي.







هنأت الفنانة صابرين، نجلها بعيد ميلاده من خلال نشر صورة جديدة تجمعها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت صابرين، على الصورة قائلة:"كل سنة وانت أحن وأطيب وأجمل قلب في الدنيا يارب يحميك ويرزقك النجاح وأصدقاء بنقاء قلبك، ويجعل حياتك مشرقة مثل ابتسامتك الجميلة".واضافت:" بس أهم حاجة أوصيك بما انك تميت ال١٦ سنة خلاص اعتمد على نفسك بقى وروح طلع البطاقة يا حلو، البطاقة مسئولية".