نائب محافظ الإسماعيلية: جاهزون لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

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أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتجهيزات والاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020 المقرر لها أعتبارا من 7 يونيه المقبل وحتى 3 من يوليو القادم.



وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين مؤكدا على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها وتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، وتكثيف إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده نائب محافظ الإسماعيلية لتوقيع بروتوكولات التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية والذى عقده بحضور اللواء حسام الحسينى مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطرى وحامد أبراهيم حامد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية.



وذلك لاستعراض وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة ترتيبات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا " والتى سيتم تنفيذها بجميع لجان الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب لا سيما وأن اجمالى عدد اللجان هذا العام بلغ 37 لجنة موزعة على مراكز ومدن المحافظة باجمالى عدد10584 طالبة وطالبة ومنها عدد 16 لجنة داخل مدينة الإسماعيلية حيث تم التأكيد على الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم والذى أكد على تحديد عدد 14 طالب فقط بكل لجنة.



كما أكد نائب محافظ الإسماعيلية على الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء فى تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع اللجان يوميا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب للجان مع التأكيد على توفير طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانات والكشف على جميع الطلاب قبل دخول اللجان.



كما تناول الاجتماع مناقشة كافة التنسيقات الخاصة بإجراءات الاستعدادات لامتحانات هذا العام ومتابعة ماتم اتخاذه من اجراءات التأمين والإعداد والتجهيز للامتحانات.



وقد أكد نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين جميع اللجان الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة وكذا الدبلومات الفنية لهذا العام وبذل اقصى الجهود من كافة الاجهزة المعنية من اجل توفير كافة سبل الراحة والامان للطلاب لتأدية الامتحانات.



واتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف اضافة الى تأمين مقر الكنترول بالمجمع التعليمى ومقرات اقامة المراقبين والمصححين بالتعاون مع القوات المسلحة.

