بعد حملة الانتقادات الموجهة لها.. هيا الشعيبي تبكي على الهواء

دخلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب موجة الانتقادات الحادة التي طالتها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الشعيبي خلال اتصال لها مع الإعلامي حسن البلام على موقع تويتر في غاية التأثر والحزن من الانتقادات القاسية والتعليقات الظالمة التي تطالها دون احترام سنها، لافتة إلى أنها ليست طفلة بل عمرها 41 عاماً ومن المعيب أن يتحدثوا عنها بهذه الطريقة.

وناشدت الشعيبي وزير الإعلام بأن يتدخل مع الشباب ويتكلم معهم في أسلوب انتقادهم. فرد البلام قائلاً: "من المفترض أن نبتعد عن الانتقادات الجارحة، فهيا الشعيبي فاكهة سخرها الله للفن الكوميدي، بأن ترسم البسمة بشكل معين على أي شخص من المتلقين، وإذا انت ما حبيت هالشي بإمكانك أن تقلب التلفزيون".

يذكر أن النجمة الكويتية تتعرض لانتقادات عديدة بسبب مشاركتها في مسلسل "مليار ريال" السعودي، منتقدين الأداء والشخصية الكوميدية التي تقدمها.