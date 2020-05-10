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المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع 0.77% بمنتصف الجلسة

الأحد 10/مايو/2020 - 12:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

سيطرت حالة من التباين علي مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف جلسة اليوم الأحد ،  الذى يأتى فى اطار الاداء العرضى للسوق المصرى بعد اسبوع من التذبذب على اثر العديد من الانباء الداخلية و الخارجية ، و التى لازالت تلقى بظلالها على اداء السوق و من اهمها تخوف المستثمرين خاصة الافراد من توقيف المزيد من الاكواد او الاسهم المضاربية و الذى سوف يتضح خلال الفترة القادمة ، ليؤثر ذلك على شهية الافراد للمخاطرة ، مع استمرار مبيعات العرب و الاجانب على الاسهم القائدة التى تباين اداءها اليوم.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة0.77% ليصل عند مستوى 10175.8 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة1.2% ليصل عند مستوى 1140 نقطة وهبط مؤشر " إيجي إكس 100 EWI " الجديد بنسبة 0.99 % عند مستوي 1852.2 نقطة.


وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال، أن قيام البورصة المصرية بتدشين المؤشر الجديد " إيجي إكس هو100 EWI " ليست خطوة جيدة، حيث أن كثره المؤشرات من شانها ان تصيب المستثمرين بالتخبط.

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر" أن الذي يستحق التعديل هو المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ، وإدارة البورصة تعلم ذلك إلا أنها لاتستطيع ان تعدل من هيكليته لانه هو المدشن فى المؤشرات الدولية.

وأضاف الخبير أن مايحدث من ابتكار مؤشرات جديدة كل فتره هو فقط محاولة للتغلب على سلبيات المؤشر الرئيسي.

ودشنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، مؤشرا جديدا متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط متضمنة الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI وإلغاء المؤشر الحالي100 EGX ، وبما يتوافــق مع أفضـل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

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