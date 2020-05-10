تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت أول حالة مصابة بفيروس كورونا، ظهرت داخل احد أندية الدوري الاسباني خلال فترة خضوع جميع الفرق للفحوصات ضد فيروس كورونا.

وغاب لاعب الوسط الفنزويلي يانخيل إيريرا عن تدريب فريقه غرناطة الإسباني اليوم السبت، بعد ثبوت إيجابية الاختبار المصلي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي أجراه لاعبو الفريق الأندلسي يوم الأربعاء الماضي.

أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إي روكا، مساء اليوم الجمعة، عن تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد اعتباراً من الأسبوع المقبل، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت تلك القيود مفروضة على إسبانيا لأحتواء تداعيات تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.