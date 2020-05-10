كريم قاسم يعلن موعد عرض فيلمه "سواح" على "نتيفلكس"

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أعلن الفنان كريم قاسم، عن موعد عرض فيلمه السينمائي "سواح" من خلال نشر بوستر الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق كريم، على البوستر قائلًا:"فيلم سواح هيتعرض في ١٤ مايو على نتفليكس، في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا".



وأضاف:"مبسوط إن ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح ليل خارجي الشهر اللي فات على نتفليكس".



ويخوض كريم قاسم، السباق الرمضاني بمسلسل "لما كنا صغيرين" وتدور أحداثة في إطار الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي ومحمود حميده ونسرين امين ومحمود حجازي وريهام حجاج.

