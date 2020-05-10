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فايلر يقترب من تجديد عقده مع الأهلي

الأحد 10/مايو/2020 - 12:28 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه من العروض التي وصلته من أندية خليجية للرحيل في الفترة القادمة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فايلر تلقى عدة عروض مغرية من بعض الأندية الخليجية للتعاقد معه، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.

وأضافت التقارير أن فايلر متمسك بالبقاء مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، رافضاً جميع محاولات الأندية الخليجية للتعاقد معه.

ويسعى فايلر لإستكمال مشروعه مع الأهلي والذي بدأ في الموسم الجاري، ويهدف للتتويج بجميع البطولات، لاسيما بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت عدة مصادر صحفية، أن الأهلي وفايلر يقتربان من التوصل لإتفاق بشأن تجديد العقد بينهما.

وأصبح فايلر على وشك الإعلان رسمياً عن تجديد عقده، حيث أجل توقف النشاط بسبب كارثة كورونا إعلان ذلك رسمياً.

وتولى فايلر الإدارة الفنية للنادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي، خلفاً للمدرب الأوروجواياني "مارتن لاسارتي"، وتمكن من التتويج ببطولة كأس السوبر عام 2019 على حساب الزمالك، بالإضافة لتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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