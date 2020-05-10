تعليم كفرالشيخ: لا شكاوى من امتحان "الرياضيات" للصف الثاني الثانوي

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أدى 19 ألفا و141 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي اليوم الأحد، لليوم الخامس امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني" أخر الترم"، في مادة الرياضيات.



وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب الامتحانات ودخولهم على المنصة، من داخل غرفة العمليات بالمديرية،ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصه 100%.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشخ، أنها تابعت أداء الطلاب للامتحان ودخولهم على المنصه من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية ب 13 إدارة تعليمية من خلال الفيديو كنفرانس.



وقالت وكيل الوزارة، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطلب بالدخول على منصة الاختبار من خلال التابلت أو أي جهاز متصل بالإنترنت ولا توجد أي قيود فنية، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بكل إدراة تعليمية، وهناك تواصل بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعة أي مشكلات قد تطرأ وتتلقى الشكاوى من الطلاب، وتم حل كل المشكلات الفنية فور ورودها.



يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية ب 13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.



وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

