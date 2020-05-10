العصابة الفرفوشة رزق.. وصلة رقص لفريق عمل مسلسل "بـ 100 وش"

نشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" فيديو جديد له بصحبة طاقم عمل مسلسل "100 وش" وهم يقلدون فيه إحدى الرقصات الشهيرة.

وظهر في المقطع الفنانة نيللي كريم والفنانة علا رشدي وباقي فريق العمل، وعلق آسر عليه قائلاً: "العصابة الفرفوشة رزق".

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره.

يذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي، ويدور حول إحدى الفتيات تعمل مصففة شعر وتلجأ لعمليات نصب للحصول على المال، تقع في شباك نصاب آخر ينصب عليها ويستولى على خاتم ألماس منها وبعد أن تجده يتفقان على العمل معاً في عمليات نصب كبيرة.



