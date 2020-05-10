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محاولات من عملاق أوروبي لخطف نجم الزمالك

الأحد 10/مايو/2020 - 12:35 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
يكثف نادي أوليمبياكوس اليوناني من جهوده من أجل الظفر بخدمات واحد من نجوم الزمالك المميزين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويجهز النادي اليوناني عرضًا ماليًا للحصول على خدمات لاعب الزمالك أشرف بن شرقي، خلال الساعات الماضية.

واستطاع اللاعب المغربي لفت أنظار بيدرو مارتينز المدير الفني للفريق الأول بنادي أولمبياكوس اليوناني، بعد الأداء الرائع خلال الفترة الأخيرة.

لكن من جانب الزمالك فقد أعلن النادي مؤخرا عن رغبته في التمسك باللاعب، بعد تلقيه عددا من العروض نتيجة لتألقه الملفت بقميص النادي الأبيض.

يذكر أن اللاعب المغربي يرغب في الاحتراف الأوروبي بعد نصيحة مصطفى حجي المدرب العام لمنتخب المغرب له باللعب في أوروبا.

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