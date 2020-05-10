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شاهد بالفيديو.. أحمد حلمي يمارس تمارين القطايف

الأحد 10/مايو/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد، خلال مقطع الفيديو من داخل منزله يمارس التمارين الرياضية ويذكر أسماء الماكولات "محشي ورق عنب فتة بالموزة".

وعلق حلمي، على مقطع االفيديو قائلًا:"تمارين القطايف في رمضان".

يذكر أن آخر اعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي ومنة شلبي، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.
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تمرينات القطايف مع @aliismail__

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