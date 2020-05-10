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كوتينيو يضع برشلونة في مأزق

الأحد 10/مايو/2020 - 12:36 م
كوتينيو
كوتينيو
باتت فكرة الإبقاء على النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في برشلونة صعبة للغاية، حيث من المتوقع أن يحصل ليفربول على مبلغ كبير في حال قرر البارسا الاستعانة بخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة كوتينيو مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت عن رغبه كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، في الإبقاء على كوتينيو خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سيوافق على بيع كوتينيو هذا الصيف مقابل مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ويحق لليفربول الحصول على 17 مليون جنيه إسترليني من برشلونة، حال وصول كوتينيو إلى 100 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وبالتالي فإن برشلونة مضطر للموافقة على أي عرض يأتي بخصوص كوتينيو، تجنباً لدفع هذا المبلغ لليفربول.

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