موعد مباراة يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا

ألمح رئيس نادي ليون الفرنسي إلى موعد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا، التي توقفت منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال رئيس ليون جين ميشيل أولاس، أن فريقه الفرنسي سيواجه مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم السابع من أغسطس (آب) المقبل.





وأوضح في تصريحات لشبكة "ار تي ال" التلفزيونية السبت "المباراة أمام يوفنتوس تم تأكيد موعدها يوم السابع في تورينو دون جمهور".





وإذا صحت تصريحات أولاس فإن مباراة الإياب ستقام بعد خمسة أشهر من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليون على أرضه بهدف دون رد.



