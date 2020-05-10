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محافظ الجيزة: استقبال 515 مصريًا عالقين في الكويت وتسكينهم بالمدن الجامعية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:42 م
العائدون
العائدون
إسماعيل منطاوي
استقبل مطار القاهرة الدولي وصول ثلاثه رحلات استثنائية تحمل أرقام au1415 وj91731 وj91733 على متنها 515 مواطنا مصريا عالقين بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد .

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، والتي تم تخصيصها للعزل الصحي لمدة 14 يوم طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية.

وقال المحافظ: إنه تم استقبال المواطنين العائدين من دولة الكويت وقد تم توفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية.

وأوضح أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.

وثمَّن المحافظ الدور الذي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الإعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم إلى منازلهم إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين. 

وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

ونوه المحافظ بأنه سيتم استقبال رحلات أخرى على مدار اليومين لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة المخصصة للحجر الصحي.

ومن ناحيتها، قد جهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال رحلة المصريين القادمين من الكويت وإنهاء إجراءاتهم للتيسير عليهم.

تطورات كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.

تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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