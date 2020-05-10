محافظ الجيزة: استقبال 515 مصريًا عالقين في الكويت وتسكينهم بالمدن الجامعية

استقبل مطار القاهرة الدولي وصول ثلاثه رحلات استثنائية تحمل أرقام au1415 وj91731 وj91733 على متنها 515 مواطنا مصريا عالقين بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد .





ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، والتي تم تخصيصها للعزل الصحي لمدة 14 يوم طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية.





وقال المحافظ: إنه تم استقبال المواطنين العائدين من دولة الكويت وقد تم توفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية.





وأوضح أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.





وثمَّن المحافظ الدور الذي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الإعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم إلى منازلهم إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين.





وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.





ونوه المحافظ بأنه سيتم استقبال رحلات أخرى على مدار اليومين لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة المخصصة للحجر الصحي.





ومن ناحيتها، قد جهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال رحلة المصريين القادمين من الكويت وإنهاء إجراءاتهم للتيسير عليهم.



