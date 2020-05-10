Advertisements

المقاولون العرب يطلب نجم الزمالك

الأحد 10/مايو/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
يستهدف نادي المقاولون العرب التعاقد مع محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاعب وسط الزمالك رحب بالانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، بداية الموسم الجديد، حسب ما صرح مصدر داخل نادي ذئاب الجبل، في حالة موافقة إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتصالات مباشرة بين إدارة الزمالك والمقاولون للحصول على خدمات محمد عنتر.

جدير بالذكر أن محمد عنتر كان انتقل إلى صفوف الزمالك في انتقالات يناير 2018، قادما من نادي الاسيوطي "بيراميدز حاليا".

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عملاق تركيا يجهز عرضا ضخما لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟