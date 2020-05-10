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المقاولون العرب يطلب نجم الزمالك
الأحد 10/مايو/2020 - 02:01 م
يستهدف نادي المقاولون العرب التعاقد مع محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
لاعب وسط الزمالك رحب بالانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، بداية الموسم الجديد، حسب ما صرح مصدر داخل نادي ذئاب الجبل، في حالة موافقة إدارة القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتصالات مباشرة بين إدارة الزمالك والمقاولون للحصول على خدمات محمد عنتر.
جدير بالذكر أن محمد عنتر كان انتقل إلى صفوف الزمالك في انتقالات يناير 2018، قادما من نادي الاسيوطي "بيراميدز حاليا".