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"مش عاجبه الكلام".. تفاصيل مقتل شخص على يد سائق توك توك بالعمرانية

الأحد 10/مايو/2020 - 01:57 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
"في نهار الشهر المبارك" كان يسير شاب لم يتجاوز الـ 18 عاما من عمره، مستقلا التوك توك قيادته، ومعه مجموعه من أصحابه بشارع العامل، المتفرع من شارع مستشفي الصدر بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وصوت ضجيج الأغاني يزعج المارة بالشارع.

أثناء سير الشاب صاحب الـ17 عاما، بالتوك توك في الشارع اصطدم برجل ثلاثيني العمر، معروف وسط أهالي منطقته بـ "أبو حمزة"، وكان معه أحد أفراد أسرته، ليكسر مرآة التوك توك، وحينها وقف قائد التوك توك في منتصف الشارع، لينظر إلى المرأة المكسورة.

أثناء ذلك وقعت مشادة كلامية بين "أبو حمزة"، وقائد التوك توك، "امشي بالراحة علشان الناس، إحنا في شهر رمضان"... هذه الكلمات لم تعجب قائد التوك توك، ليسبهما ويشتمهما، وذلك ما اعترضه مرافق "أبو حمزة"، ووقعت مشاجرة استل على إثرها الشاب الصغير السن سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، ليضربه.

حاول ابو حمزة الدفاع عن مرافقه، ليسدد سائق التوك توك 3 طعنات بجسده يسقطه جثة هامدة غارقًا في دمائه.

بداية الواقعة

كان قُتل شخص على يد سائق توك توك، بأحد الشوارع المتفرعة من شارع مستشفي الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع العامل المتفرع من شارع مستشفي الصدر، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث القسم، ومعاونيه الرائد فواز حسين والنقيب عبد الرحمن محمدين، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة أب لطفلين مصابا بـ3 طعنات بالجسم.

التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وسائق توك توك في العقد الثاني من عمره، بسبب مطالبة الأول للاخير، السير ببط خوفًا على حياة الأهالي بالمنطقة.. "امشي بالراحة علشان الناس".

الشاب العشريني العمر رفض كلمات المجني عليه، على إثر ذلك احضر سلاح أبيض، وسدد طعنات بجسد الضحية، أسقطه قتيلا غارقًا في دمائه.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المجني عليه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بدوره كلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بنشر عدة أكمنة بالاماكن التي بتردد عليها، وتتبع خط سير هروبه، وسرعة القبض عليه.

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مقتل سائق بوابة الفجر العمرانية التوك توك

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