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طبيب مناعة يكشف مفاجأة عن تأثير درجات الحرارة على كورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 01:57 م
رقية جمال
قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة: إن فيروس كورونا مرض من أمراض الجهاز التنفسي التي تنتقل عبر الرذاذ، موضحًا أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة يساهم ذلك في تبخر هذا الرذاذ ويكون احتمال انتقال فيروس كورونا والعدوى به أقل.
وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أي مرض له منحنى، ومنحنيات أمراض الجهاز التنفسي ترتفع بشكل مفاجئ ثم تنخفض في النهاية؛ لكون التحكم في الإصابات صعب خاصة في الحالات التي لا يظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وهذا سبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.
وتابع أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة، أن مرض فيروس كورونا، يمر بعدة مراحل مرحلة إصابة بدون أعراض، ومرحلة دخول مستشفى، ومرحلة دخول العناية المركزة للوضع على جهاز تنفس صناعي.
وشدد على أن المشكلة في فيروس كورونا بعد نوفمبر القادم بعد انتهاء فصل الصيف، فالعالم أجمع يتحدث عن التعايش مع الفيروس لحين الوصول لعلاج أو لقاح له.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.
تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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