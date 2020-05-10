طبيب مناعة يكشف مفاجأة عن تأثير درجات الحرارة على كورونا

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة: إن فيروس كورونا مرض من أمراض الجهاز التنفسي التي تنتقل عبر الرذاذ، موضحًا أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة يساهم ذلك في تبخر هذا الرذاذ ويكون احتمال انتقال فيروس كورونا والعدوى به أقل.





وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أي مرض له منحنى، ومنحنيات أمراض الجهاز التنفسي ترتفع بشكل مفاجئ ثم تنخفض في النهاية؛ لكون التحكم في الإصابات صعب خاصة في الحالات التي لا يظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وهذا سبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.





وتابع أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة، أن مرض فيروس كورونا، يمر بعدة مراحل مرحلة إصابة بدون أعراض، ومرحلة دخول مستشفى، ومرحلة دخول العناية المركزة للوضع على جهاز تنفس صناعي.





وشدد على أن المشكلة في فيروس كورونا بعد نوفمبر القادم بعد انتهاء فصل الصيف، فالعالم أجمع يتحدث عن التعايش مع الفيروس لحين الوصول لعلاج أو لقاح له.



