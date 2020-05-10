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على إذاعة الأغاني.. الشاعر تامر حسين ضيف نشوه محمد علي اليوم

الأحد 10/مايو/2020 - 01:57 م
الإعلامية نشوه محمد علي
الإعلامية نشوه محمد علي
الفجر الفني

يحل الشاعر  تامر حسين، اليوم الأحد، ضيفًا على إذاعة الأغاني، في برنامج تقدمه المذيعة نشوه محمد على، فى تمام الساعة الخامسة عصرًا، ليتحدث عن مسيرته الفنية وكواليس أهم الأغانيات التى قدمها خلال شهر رمضان وتعاونه مع كبار نجوم الوطن العربى وعلى رأسهم "الهضبة" عمرو دياب.

 

ويقدم الشاعر الغنائي تامر حسين هذا العام تترات 3 مسلسلات يتم عرضها في شهر رمضان وهم "سلطانة المعز" و"سكر زيادة" و"فرصة تانية".

 

يذكر أن الشاعر تامر حسين تعاون مع العديد من المطربين في الوطن العربي منهم عمرو دياب، سميرة سعيد، كارول سماحة و غيرهم الكثيرين .

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