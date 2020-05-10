Advertisements

11 أغسطس.. محاكمة 5 متهمين بسرقة "توك توك" في المقطم

الأحد 10/مايو/2020 - 02:00 م
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة "توك توك" بالمقطم، لجلسة 11 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا، وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار. 

والمتهمون هم كلا من "ا.خ" و"ا.خ" و"م.م" و"ح.ح" و"م.ف".

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين سرقوا الدراجة النارية "توك توك "، والمملوكة للمجني عليها "ه.م"، وكان ذلك في الطريق العام، حال حمل أحد المتهمين سلاحًا، وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه الطفل "س.إ"، بأن استوقفته المتهمة الأولى، واستقلت معه الدراجة النارية قيادته لتوصيلها.

وما أن وصلا إلى مكان ناء متفق عليه مع المتهمين، فقام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض " كتر" في وجهه دافعا إياه خارج التوك توك، وتعدي عليه المتهم الثالث بقبضة سلاح ناري "فرد خرطوش"، علي رأسه فتمكنا بتلك الوسيلة القهرية من شل إرادته، ك وإعدام مقاومته والاستيلاء علي المسروقات، وقام المتهم الخامس باخفاء "التوك توك"، المتحصل من الجناية مع علمه بأنه مسروق.

اقرأ أيضًا.. عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

وفي سياق آخر، حرص المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونيًا - عن بُعد - للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية إزاء التصدي لفيروس كورونا.

وتوفيرًا للوقت والجهد؛ فإن النيابة العامة تُذَكِّر بأفضلية استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها، تلك الخدمات التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتية اضغط هنا والتي اعتمد إطلاقها النائب العام مُنذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.

وقالت: إذ نُذَكِّر أن تلك الخدمات قد جاءت على النحو التالي:

أولًا: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.

ثانيًا: خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقارِّ نيابات المرور الكلية؛ ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.

ثالثًا: خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم.

رابعًا: خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري على محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقدًا عند الاستلام.

خامسًا: خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.

أخبار تهمك

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

عملاق تركيا يجهز عرضا ضخما لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟