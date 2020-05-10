تعرف على استعدادت أزهرية الإسكندرية لاستقبال امتحانات الثانوية (صور)



حيث تم تفقد معاهد: بنين الإسكندرية، وفتيات سموحة النموذجي، وبنين سموحة النموذجي، وبنين القراءات، ومتابعة ملحقات المعاهد والتأكد من استعدادها وجاهزيتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وأكد فضيلة رئيس الإدارة المركزية على توفير كافة احتياجات لجان الشهادة الثانوية، وشدد على ضرورة الانتهاء من استلام الأبحاث المطلوبة من الطلاب في المواعيد المحددة، والتواصل المستمر مع الطلاب وأولياء أمورهم لتسليمها في مواعيدها.



كما تفقد فضيلته المعرض الدائم للتربية الفنية، ومعرض الوسائل التعليمية، وأبدى إعجابه بالأعمال المعروضة، وتفقد إدارة الوعظ، ولجنة الفتوى، ووحدة لم الشمل، والإدارة الهندسية، لمتابعة سير العملية التعليمية.



على جانب اخر، عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التى يعانى منها الشارع والمواطن السكندرى فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ومناقشة آلية التعاون بين الجانبين، للمساهمة فى رفع المعاناه عن المواطنين المتأثرين بالأزمة الحالية.



وأشارت المحافظة، أن محافظ الإسكندرية خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب، قد وضع خارطة طريق للتعامل مع جائحة كورونا لاسيما مع اتجاه الحكومة لعملية الفتح التدريجى للمنشآت المغلقة، مؤكدا أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب فى حل المشكلات المختلفة خاصة أنهم نبض الشارع، وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية حينما تم التعاون لحل المشكلات التى تسببتها الأزمة خاصة على المواطن البسيط والأماكن النائية.



وأوضح الشريف أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التى وضعت إجراءات سباقة منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها " ادعم عمال اليومية، ودعمك حياة، وتطهير وتعقيم القرى، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التى تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميا خاصة خلال شهر رمضان الكريم على كافة الأسر المتضررة من الأزمة الحالية.



واستمع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لعدد من المقترحات من نواب البرلمان المتعلقة بعدد من المشكلات التى يعانى منها المواطنين من أهمها إطلاق حملات توعية كبرى بجميع أنحاء المحافظة خاصة فى الأماكن النائية للوقاية من انتشار الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وإجراءات تعقيم وتطهير وعزل المبانى والمنشأت التى تظهر بيها حالات إيجابية، وتطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات والمطهرات، وكذا توفير كميات منها وتحديد أماكن لبيعها، والأسواق العشوائية، وتنظيم العمل للحد من التكدس أمام لجان الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.



كما ناقش الاجتماع طرق توفير السلع الغذائية وتنظيم العمل ببعض المخابز، وتوصيل المعونات المادية للعمالة الغير مسجلة بالقوى العاملة، فضلا عن مشكلات تأخر أعمال الرصف ببعض المناطق، وإعادة الشئ لأصله بعد إتمام أعمال التحول الرقمى بالمحافظة، وغيرها من المشكلات.



وأكد المحافظ، تعاون كافة الأجهزة والنواب والمجتمع المدنى لحل تلك المشكلات فى أسرع وقت ممكن بما يصب فى صالح المواطن السكندرى، مطالبا النواب بالمشاركة فى وضع تصور لحلول نهائية لمشكلة الأسواق اليومية التى تمثل تحديا كبيرا فى ظل أزمة كورونا بالمحافظة.





قام الشيخ أحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمجمع معاهد سموحة، لمتابعة أخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ومتابعة سير العمل، وذلك برفق الشيخ صالح عبدالله مدير إدارة الامتحانات، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وأحمد بكري موجه عام التربية الفنية.