تبدأ غدا بسبب كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الموجة الحارة المنتظرة

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موجة حارة منتظرة تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، غدا الاثنين، في وقت تعجب فيه المواطنون من تأخر فصل الصيف هذا العام، واستمرار استقرار درجات الحرارة حيث لم تتعدى الـ37 طيلة الأيام الأخيرة.



وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن تأخر فصل الصيف هذا العام، يرجع إلى تراجع نسب التلوث في الغلاف الجوي، وذلك بسبب غلق العديد من المصانع في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.



وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 4.02 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 1.38 مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 279 ألفا.



وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر"، أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تنتظرها البلاد بداية من غدا الاثنين:



- درجة الحرارة العظمي ستتخطى الـ 40 درجة، وتستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع.



- درجات الحرارة تبدأ في بداية الموجة بـ 32 درجة وفي نهاية الأسبوع تصل لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا.



- ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.



- تبدأ الموجة من يوم غدا الإثنين وتستمر وترتفع أكثر في يوم الثلاثاء وهو اليوم التالي، وقد تستمر إلى يوم الجمعة المقبلة.



- نسب الرطوبة في مختلف محافظات الجمهورية ستتزايد بشكل تدريجي، لكن انخفاض درجات الحرارة ليلًا سيقلل من الإحساس بارتفاع تلك الرطوبة.



- طالبت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد المواطنين بالأهمية القصوى لإرتداء الملابس الصيفية ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل أي في ذروة الموجة الحارة التي تبدأ غدا الاثنين.



- وفي نصيحة آخرى خرجت من مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، طالبت المواطنين بارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة، وذلك لتفادي أية أزمات صحية قد تنتج عن الموجة الحارة.

