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شركات طيران أمريكية توافق على مراجعة درجات حرارة المسافرين والموظفين

الأحد 10/مايو/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
قالت مجموعة تجارية تمثل أكبر شركات طيران في الولايات المتحدة يوم السبت إنها تؤيد إدارة أمن النقل الأمريكية في مراجعة درجات حرارة المسافرين والموظفين الذين يواجهون الزبائن خلال جائحة انتشار فيروس كورونا.


وقالت مجموعة (أيرلاينز فور أمريكا) إن هذه المراجعات "ستضيف حماية إضافية للركاب إلى جانب موظفي شركات الطيران والمطار. وستوفر أيضا مراجعة درجات الحرارة ثقة إضافية مهمة من قبل الناس لإعادة إطلاق السفر جوا واقتصاد بلادنا".


وقال مسؤول أمريكي يوم السبت إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إجراء هذه المراجعات ولكنه قال إن هذه القضية قيد مباحثات مكثفة بين الوكالات الحكومية ومع شركات الطيران الأمريكية وأضاف أن من المحتمل اتخاذ قرار بشأن ذلك هذا الأسبوع.


وقال مسؤولون أمريكيون إن مراجعة درجات الحرارة لن تقضي على خطر حالات الإصابة بفيروس كورونا ولكنها يمكن أن تكون رادعا لمنع الناس الذين ليسوا على ما يرام من السفر.

   

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