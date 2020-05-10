791.6 مليار درهم رصيد الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي

بلغ إجمالي رصيد الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي في الإمارات نحو 791.6 مليار درهم، تشكل ما نسبته 25.3 % من إجمالي رصيد الجهاز التي بلغت 3.128 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من 2020.





وتظهر الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الأصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي في الدولة سجلت نموا بنسبة 2.6% وزيادة بمقدار 20.5 مليار درهم خلال شهر مارس من العام الجاري مقارنة مع رصيدها البالغ 771.1 مليار درهم تقريبا في شهر ديسمبر من 2019.





وكان رصيد الأصول الاجنبية للبنوك في الإمارات وصل الى 691 مليار درهم في الربع الأول من 2019 ثم ارتفع الى مستوى 726.1 مليار درهم تقريبا في الربع الثاني من العام وواصل الصعود الى 754.3 مليار درهم في الربع الثالث حتى استقر عند مستوى 771.1 مليار درهم في نهاية الربع الاخير من العام الماضي.





ومع بداية شهر يناير من 2020 ارتفع رصيد الأصول الاجنبيىة لدى الجهاز المصرفي الى 789.8 مليار درهم وواصل مسيرة الصعود خلال فبراير حتى بلغ 795.3 مليار درهم قبل أن يعود ويستقر في مارس من العام ذاته عند 791.6 مليار درهم.







