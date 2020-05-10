Advertisements

ولاية تونس تسجل شفاء الإطارات الطبية وشبه الطبية بنسبة 45%

الأحد 10/مايو/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلن طارق بن ناصرالمدير الجهوي للصحة، أن نسبة التماثل للشفاء من فيروس كورونا، في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية بولاية تونس، فاقت الـ45 بالمائة من إجمالي 36 إصابة مؤكدة لأعوان الصحة في الجهة، أي بتسجيل 17 حالة شفاء.

وأكد بن ناصر في تصريح لـ'وات'، اليوم الأحد 10 ماي 2020، أن الإصابات المؤكدة بولاية تونس إلى غاية أمس السبت، في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية الذين يعتبرون في علاقة مباشرة مع المرضى وأكثر عرضة للإصابة من غيرهم، قدرت بنسبة تفوق 15 بالمائة من مجموع 223 إصابة مؤكدة.

وأشار المدير الجهوي للصحة في نفس السياق، أن حالات الوفايات بفيروس كورونا المستجد بقيت مستقرة لتبلغ 8 حالات لليوم الخامس على التوالي، في حين إنخفضت الحالات التي تم إيواءها في المستشفيات والمصحات الخاصة، وهم يتماثلون حاليا للشفاء لتبلغ 9 حالات فقط، بعد أن قدرت بـ18 حالة بداية الاسبوع.

وأضاف المتحدث، أن عدد الذين أتموا فترة الحجر الصحي يقدر بـ450 حالة في حين لايزال 413 شخص بالحجر الصحي الإجباري، ثبت أنهم كانوا في علاقة مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي ما يتعلق بنتائج التحاليل السريعة، أفاد طارق بن ناصر أن ولاية تونس أنجزت ما يقارب 1500 من التحاليل موزعة على مختلف مناطق الجهة، وسيعلن عنها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة خلال الأيام القليلة القادمة.

أخبار تهمك

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

عملاق تركيا يجهز عرضا ضخما لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟