دينا الشربيني الأكثر تداولًا على تويتر و600 ألف مشاهدة لمشهد انهيارها

في إطار درامي صادم، قدمت النجمة دينا الشربيني واحدًا من أفضل مشاهدها بالحلقة السادسة عشر من مسلسل لعبة النسيان، وهو مشهد انهيارها بعدما علمت أن زوجها أمجد (أحمد صفوت) حرمها من ابنها، ليصبح اسم دينا الشربيني الأكثر تداولا على تويتر وقت عرض الحلقة ويتجاوز المشهد 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقدمت النجمة دينا الشربيني أداء مزجت خلاله بين محاولة التماسك والانهيار التام، فمراتٍ تصرخ في وجه زوجها، وأخرى تتوسل إليه بأن لا يفعل ذلك، وفي النهاية لم تقوَ على التحمل لتنهار باكية تمامًا، ومازال مسلسل لعبة النسيان يكشف المزيد عن شخصياته التي تحمل جميعها أسرارًا كبيرة طي الكتمان.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً