أستاذ إعلام تناشد بالتوعية بخطورة كورونا من خلال الاتصال المباشر

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قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن الإعلام عليه دور هام في توضيح خطورة فيروس كورونا، مع التنويه بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا ما يقوم به الإعلام المصري حاليًا.



وأضافت ليلي عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا في شهر رمضان، والدراما تسيطر أكثر على المشاهدين، وهذا يجعلهم غير مهتمين بمتابعة أخبار كورونا، مناشدة بالعمل على الاتصال المباشر مع المواطنين في القرى والنجوع لتوعيتهم بخطورة كورونا؛ لضمان وصول الرسالة لكافة المواطنين.



وتابعت الدكتورة ليلي عبد المجيد، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أننا لدينا مشكلة في عدم اقتناع المواطنين بخطورة الموقف، وهناك مواطنين تواكليه تستهين بخطورة فيروس كورونا، منوهة بأننا أمام فيروس سوف نتعايش معه لفترة، وليس هناك لقاح لعلاجه، منوهة بأن الوصول للقاح سوف يستغرق على الأقل نحو 7 شهور، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الدولة المصرية للحد من انتشاره.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.



وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

