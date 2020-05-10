نجاج ثان عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى العجمي في الإسكندرية (صور)



وتقدمت مدير المستشفى بالشكر للفريق الطبى دكتور وليد مختار استشارى التخدير، دكتور محمد سعيد محمد اخصائي نساء وتوليد،دكتور محمد أمين حامد اخصائي نساء وتوليد،و فريق التمريض محمد ابراهيم، محرم حشيش، إبراهيم وردة.



وأكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، العملية كانت صعبة للغاية بسبب الحالة المرضية للأم، خاصة وأن العملية جاءت فى الشهر الثامن من الحمل،الا أنها كانت عملية ناجحة، حيث قام بها مجموعة من أكفأ أطباء المستشفى، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم استخراج شهادات الميلاد للمواليد أو إطلاق أسماء لهم، وجارى استكمال الإجراءات الرسمية للمواليد الجدد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.



وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، عن ثان عملية ولادة بمستشفى الحجر الصحي بالإسكندرية، لإحدى المريضات المحتجزات بالمستشفى للعلاج من فيروس كورونا.