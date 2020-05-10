ردا على العروض الخليجية.. الأهلي يرفض رحيل معلول

يرفض النادي الأهلي التفريط فى الظهير الأيسر التونسي للفريق علي معلول، خلال الفترة القادمة خاصة أن اللاعب احد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي الذى يقوده المدير الفنى السويسري رينيه فايلر.





وكانت ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول رغبة عدة أندية سعودية فى ضم اللاعب التونسي المتألق مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعروض مغرية وهو ما يرفضه مسؤولي الأحمر.





كما أيضًا هي الرغبة لدي معلول هى الإيتمرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب أصبح أيقونة لدي جماهير الأهلي.





وساهم معلول خلال الموسم الجاري فى صعود المارد الأحمر لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا بعدما قاد الفريق للفوز على صن داونز الجنوب إفريقي فى دور ال 8 بهدفين فى مباراة الذهاب بمصر ثم تسبب فى هدف الاهلي الوحيد فى لقاء الإياب الذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وشارك التونسي على معلول هذا الموسم فى 12 مباراة ببطولة الدوري المصري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف، وعلى مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا شارك فى 7 مباريات سجل هدفين وصنع هدف.



