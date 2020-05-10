وزير الصحة يجتمع بالكتاب العامين لنقابات الصحة

وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، على

بحضور منعم عميرة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية.

كما حضر جلسة العمل، الكتاب العامين للنقابات العامة في قطاع الصحة، كل من أحلام بالحاج الكاتبة العامة لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وعثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، ومحمد الهادي السويسي الكاتب العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان والصيادلة.