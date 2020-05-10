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وزير الصحة يجتمع بالكتاب العامين لنقابات الصحة
الأحد 10/مايو/2020 - 02:07 م
مروى الجلاصي
أشرف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، على جلسة عمل إنتظمت صباح اليوم الأحد 10 ماي 2020، بحضور منعم عميرة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية.
كما حضر جلسة العمل، الكتاب العامين للنقابات العامة في قطاع الصحة، كل من أحلام بالحاج الكاتبة العامة لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وعثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، ومحمد الهادي السويسي الكاتب العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان والصيادلة.
وقد خصصت الجلسة، للنظر في تحديد الإطار التشاركي لإصلاح المنظومة الصحية وخصوصية القطاع، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي من شأنها المساعدة على وضع آليات، وتحديد أولويات النهوض بالقطاع الصحي في تونس.