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بختام أولي جلسات الأسبوع .. تباين بأداء مؤشرات البورصة و"السوقي " يفقد 800 مليون جنيه

الأحد 10/مايو/2020 - 01:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بدعم من مشتريات مؤسسية على سهم التجارى الدولى الذى تداول عند 64.7 جنيه بمكاسب 1.47% ، فيما لا تراجع  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط ، مع تراجع الاسهم الصغيرة و المتوسطة بخروج سيولة من الاسهم المضاربية تخوفا من ايقاف اكواد اخرى او اسهم عن التداول ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة لجلسة الاحد سجلت 536.4  مليون جنيه وسط  إجراء تدشين مؤشر إيجي أكس 100 EWI  الجديد والتي قامت به اليورصة بهدف إنعاش السوق   .


وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 549.5 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257.7 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 EWI الجديد  بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1836.5 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول  بالبورصة المصرية نحو 229.2 مليون ورقة مالية بقيمة 536.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.4 ألف عملية لعدد 173 شركة،وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.


وسجلت مشتربات المصريين اليوم نحو 192.2مليون جنيه بنسبة إستحواذ 86.1% ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 177.4 مليون جنيه و 14.7 مليون جنيه بنسب إستحواذ 11.5 % 2.2% علي التوالي.
وسجلت المؤسسات نسب إستحواذ بحوالي73.1% والأفراد 26.8%.

وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال، أن قيام البورصة المصرية بتدشين المؤشر الجديد " إيجي إكس هو100 EWI " ليست خطوة جيدة، حيث أن كثره المؤشرات من شانها ان تصيب المستثمرين بالتخبط.

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر" أن الذي يستحق التعديل هو المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ، وإدارة البورصة تعلم ذلك إلا أنها لاتستطيع ان تعدل من هيكليته لانه هو المدشن فى المؤشرات الدولية.


وأضاف الخبير أن مايحدث من ابتكار مؤشرات جديدة كل فتره هو فقط محاولة للتغلب على سلبيات المؤشر الرئيسي.

ودشنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، مؤشرا جديدا متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط متضمنة الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI وإلغاء المؤشر الحالي100 EGX ، وبما يتوافــق مع أفضـل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

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