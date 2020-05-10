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داليا البحيري تتزوج عادل إمام | تفاصيل واحداث الحلقة 16 من مسلسل فلانتينو والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020/1441)

الأحد 10/مايو/2020 - 02:12 م
مسلسل فلانتينو الحلقة 16
مسلسل فلانتينو الحلقة 16

داليا البحيري تتزوج عادل إمام | تفاصيل واحداث الحلقة 16 من مسلسل فلانتينو والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020/1441) 

داليا البحيري تتزوج عادل إمام | بدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل فلانتينو الذي يلعب فيه دور البطولة الزعيم عادل امام بأحداث وتفاصيل مثيرة وشيقة للغاية، ويعتبر مسلسل فلانتينو من ضمن أبرز الأعمال الدرامية في المارثون الرمضاني الحالي 2020.

تفاصيل واحداث الحلقة 16 من مسلسل فلانتينو
تبدأ احداث الحلقة 16 من المسلسل الرمضاني "فلانتينو" بظهور حمدي الميرغني إبن شقيقة عادل إمام (فلانتينو) أثناء شراء فيلا ويسجلها باسم خاله (فلانتينو). 

وتستكمل الحلقة مشاهدها بزواج فلانتينو (عادل إمام) من نور عبدالمجيد (داليا البحيري)، وظهرت في المشهد وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، ويرتدي "فلانتينو" بدلة الزفاف، ويشهد على الزواج صديقه مقدم البرامج سمير صبري، وإبن اخته حمدي الميرغني، وقضيًا أسبوعين عسل لينقلها بعد ذلك في فيلا جديدة اختارت أثاثها بنفسها.

وتشهد الحلقة إقناع "فلانتينو" لزوجته عفاف عصمت (دلال عبدالعزيز) بأنه سيسافر لمدة أسبوعين للتعاقد مع رجل أعمال خليجي سيشاركه في تطوير المدارس الحكومية، وقام حمدي المرغني بتقليد صوت رجل خليجي أثناء حديثه مع "عفاف" عبر الهاتف لتقتنع بما قاله زوجها لها.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو والقنوات الناقلة
تعرض قناة dmc دي إم سي مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام خلال أيام شهر رمضان، عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، وتكون الإعادة لنفس الحلقة في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل.

تردد قناة دي ام سي dmc الناقلة لمسلسل فلانتينو
نقدم لكم متابعينا الكرام التردد الجديد الخاص بقناة dmc دي ام سي الناقلة للمسلسلات الرمضانية، والتي من أهمها مسلسل فلانتينو للفنان القدير عادل أمام في خلال شهر رمضان الكريم المبارك لهذا العام 2020، موضح إليكم كالتالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل فلانتينو رمضان 2020
مسلسل "فلانتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

قصة مسلسل فلانتينو رمضان 2020
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.


داليا البحيري تتزوج عادل إمام | تفاصيل واحداث الحلقة 16 من مسلسل فلانتينو والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020/1441) 

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