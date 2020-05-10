Advertisements

تفاصيل جديدة بشأن واقعة دهس محام لضابط شرطة بسبب خرقه للحظر في الدقهلية

الأحد 10/مايو/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
باشرت نيابة أول المنصورة برئاسة المستشار إيهاب عطوة رئيس النيابة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة إصابة ضابط شرطة بجروح وكدمات أثناء وجوده في كمين بالمنصورة لتنفيذ حظر التجوال متهما محامي بدهسه، لرفض إيقافه بحجة أنه لا ينطبق عليه قرار الحظر.

وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث عن الواقعة وملابساتها، وتقرير طبي عن حالة الضابط وما به من إصابات، وسماع أقوال المحامي المتهم، وفحص سيارة المحامي والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، ببلاغ كمين بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامي له، ودهسه لضابط بالكمين عقب استيقافه لاختراقه حظر التجوال مما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.

جرى نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام  للعلاج وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

شكل مدير المباحث فريق بحث وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة وتم ضبط المحامي ويدعى "محمد.ع.ج"، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.


واستمعت النيابة لأقوال الضابط "كريم.م.ع"، معاون مباحث قسم أول المنصورة والذي تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام.

وأكد شهود العيان، أن المحامي رفض تسليم رخصه للكمين بحجة أنه محامي ولا ينطبق عليه قرار حظر التجوال وأبرز لهم الكارنيه، إلا أن أفراد الكمين أكدوا له أن القرار لم يتسثني المحامين من الحظر، وطلبوا منه أن يقف جانبا فبدأ في تصوير الكمين بتليفونه المحمول وهو يهددهم بمحاسباتهم على سحب رخصه.

وأوضح شهود العيان أن الأمور بدأت تتوتر، وأخذ أحد الضباط التليفون لمسح الفيديو الذي تم تصويره، وفوجئ بركوب المحامي لسيارته وانطلق بها بسرعة فتسبب في دهس ضابط حاول إيقافه.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث حول الواقعة وملابساتها.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

عملاق تركيا يجهز عرضا ضخما لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟