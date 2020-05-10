تفاصيل جديدة بشأن واقعة دهس محام لضابط شرطة بسبب خرقه للحظر في الدقهلية

باشرت نيابة أول المنصورة برئاسة المستشار إيهاب عطوة رئيس النيابة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة إصابة ضابط شرطة بجروح وكدمات أثناء وجوده في كمين بالمنصورة لتنفيذ حظر التجوال متهما محامي بدهسه، لرفض إيقافه بحجة أنه لا ينطبق عليه قرار الحظر.





وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث عن الواقعة وملابساتها، وتقرير طبي عن حالة الضابط وما به من إصابات، وسماع أقوال المحامي المتهم، وفحص سيارة المحامي والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.





وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، ببلاغ كمين بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامي له، ودهسه لضابط بالكمين عقب استيقافه لاختراقه حظر التجوال مما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.





جرى نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.





شكل مدير المباحث فريق بحث وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة وتم ضبط المحامي ويدعى "محمد.ع.ج"، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.









واستمعت النيابة لأقوال الضابط "كريم.م.ع"، معاون مباحث قسم أول المنصورة والذي تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام.





وأكد شهود العيان، أن المحامي رفض تسليم رخصه للكمين بحجة أنه محامي ولا ينطبق عليه قرار حظر التجوال وأبرز لهم الكارنيه، إلا أن أفراد الكمين أكدوا له أن القرار لم يتسثني المحامين من الحظر، وطلبوا منه أن يقف جانبا فبدأ في تصوير الكمين بتليفونه المحمول وهو يهددهم بمحاسباتهم على سحب رخصه.





وأوضح شهود العيان أن الأمور بدأت تتوتر، وأخذ أحد الضباط التليفون لمسح الفيديو الذي تم تصويره، وفوجئ بركوب المحامي لسيارته وانطلق بها بسرعة فتسبب في دهس ضابط حاول إيقافه.





وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث حول الواقعة وملابساتها.



