"ابدأ بنفسك" توزع مواد غذائية وتطهر موقف الأقاليم بأسوان





انطلقت، اليوم، مبادرة "ابدأ بنفسك" والتي تستهدف تقديم الدعم المباشر من الأغذية الجافة والتوعية المجتمعية لـ 12 ألف أسرة في محافظتي الأقصر وأسوان، لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، بإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





وقالت الدكتورة سهير المصري رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، منسق المبادرة، إن المبادرة تضم عدة شراكات بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات وبرعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية كمرحلة جديدة للشراكات التي تضم أطراف عديدة تعمل على دعم الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا في ظل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه مجتمعاتهم.





وأضافت المصري، في بيان له، اليوم، أن المبادرة، بدأت بتطهير موقف الأقاليم وتشمل تقديم 65 طن مساعدات غذائية، وتقديم دعم بمواد وأدوات وقاية و مطهرات بلغت 20 طنا يجري توزيعها على الأسر المستهدفة في محافظتي أسوان والأقصر.



