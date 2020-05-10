Advertisements

"ابدأ بنفسك" توزع مواد غذائية وتطهر موقف الأقاليم بأسوان

الأحد 10/مايو/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر

 انطلقت، اليوم، مبادرة "ابدأ بنفسك" والتي تستهدف تقديم الدعم المباشر من الأغذية الجافة والتوعية المجتمعية لـ 12 ألف أسرة في محافظتي الأقصر وأسوان، لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، بإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

 وقالت الدكتورة سهير المصري رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، منسق المبادرة، إن المبادرة تضم عدة شراكات بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات وبرعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية كمرحلة جديدة للشراكات التي تضم أطراف عديدة تعمل على دعم الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا في ظل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه مجتمعاتهم.

وأضافت المصري، في بيان له، اليوم، أن المبادرة، بدأت بتطهير موقف الأقاليم وتشمل تقديم 65 طن مساعدات غذائية، وتقديم دعم بمواد وأدوات وقاية و مطهرات بلغت 20 طنا يجري توزيعها على الأسر المستهدفة في محافظتي أسوان والأقصر.

أخبار تهمك

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

عملاق تركيا يجهز عرضا ضخما لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟