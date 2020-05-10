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نقيب الفلاحين: ندرة المياه أجبرت الحكومة على تقليل مساحة زراعة الأرز

الأحد 10/مايو/2020 - 02:17 م
حسين عبدالرحمن أبو صدام
حسين عبدالرحمن أبو صدام
الفجر
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ندرة مياه الري أجبرت الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على حصة مصر المائية والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه والحد من زراعة المحاصيل الكثيرة لاستهلاك المياه وعلى رأسها الأرز الذي يستهلك الفدان الواحد منه نحو 7 آلاف كيلو متر مكعب من المياه خلال فترة زراعته.

وأوضح أبو صدام، في تصريحات صحفية، أن الحكومة حددت أماكن محددة في محافظات بعينها لزراعة الأرز بمساحات محددة، حيث سمحت لـ9 محافظات فقط من جميع محافظات مصر بزراعة الأرز وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية بمساحة إجمالية نحو مليون و74 ألف فدان منهم 200 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن المزارعين الذين حرموا من زراعة الأرز أمامهم بدائل أخرى حيث يمكنهم زراعة محاصيل صيفية متنوعة طبقا لجودة أراضيهم ونسبة الملوحة في التربة ومياه الري من هذه المحاصيل القطن والذرة والطماطم والفلفل والبطيخ وعباد الشمس والسمسم والقرع والباذنجان.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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