نقيب الفلاحين: ندرة المياه أجبرت الحكومة على تقليل مساحة زراعة الأرز

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ندرة مياه الري أجبرت الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على حصة مصر المائية والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه والحد من زراعة المحاصيل الكثيرة لاستهلاك المياه وعلى رأسها الأرز الذي يستهلك الفدان الواحد منه نحو 7 آلاف كيلو متر مكعب من المياه خلال فترة زراعته.





وأوضح أبو صدام، في تصريحات صحفية، أن الحكومة حددت أماكن محددة في محافظات بعينها لزراعة الأرز بمساحات محددة، حيث سمحت لـ9 محافظات فقط من جميع محافظات مصر بزراعة الأرز وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية بمساحة إجمالية نحو مليون و74 ألف فدان منهم 200 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي.





وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن المزارعين الذين حرموا من زراعة الأرز أمامهم بدائل أخرى حيث يمكنهم زراعة محاصيل صيفية متنوعة طبقا لجودة أراضيهم ونسبة الملوحة في التربة ومياه الري من هذه المحاصيل القطن والذرة والطماطم والفلفل والبطيخ وعباد الشمس والسمسم والقرع والباذنجان.



