تقرير: محمد رمضان الأكثر بحثًا على "تويتر" بـ"البرنس".. و"رامز مجنون رسمي" في المركز الرابع

أعلن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم، تقريرا بقائمة المسلسلات التلفزيونية والنجوم الأكثر تداولًا على تويتر في الأسبوع الثاني من شهر رمضان في الفترة من (2 – 8 مايو)، وجاءت ذروة المحادثات العربية حول المسلسلات التلفزيونية كالتالي:

المملكة العربية السعودية:

وصلت التغريدات إلى ذروتها في أيام الثلاثاء

وصلت التغريدات إلى ذروتها الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي

الإمارات العربية المتحدة:

وصلت التغريدات إلى ذروتها في أيام الثلاثاء

وصلت التغريدات إلى ذروتها الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي

مصر:

وصلت التغريدات إلى ذروتها أيام الخميس

وصلت التغريدات إلى ذروتها الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي

أبرز المسلسلات الرمضانية المذكورة في التغريدات

1. #البرنس (Al-Prince)

2. #مخرج_7 (Makhraj 7)

3. #قلبي_اطمأن (Qalby Etmaan)

4. #رامز_مجنون_رسمي (Ramez Majnun Rasmi)

5. #ام_هارون (Umm Harun)

6. #خيانة_عهد (Khiyanit Ahid)

7. #الاختيار (Al Ekhteyar)

المشاهير الأكثر نشاطاً على تويتر

1. الممثل المصري آسر ياسين

2. المغنية والممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور

3. الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم

4. الممثلة الكويتية هيا عبدالسلام

5. الممثلة الأردنية صبا مبارك

6. الممثلة والمغنية المصرية مي كساب

7. الممثلة المصرية مي عمر

8. الممثل والكاتب المصري أحمد فهمي

9. الممثلة المصرية حنان مطاوع

10. الممثلة المصرية يسرا