أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المدينة الجامعية للطلاب بالجيزة استقلبت حتى الآن 3 أفواج من العائدين بالخارج، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العائدين من الخارج، مؤكدًا أن مصر لا تهمل أبناءها، وماتم إنجازه في هذا الملف كبير جدًا.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج، كما تم توفير 4 وجبات يومية لهم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.





ولفت إلى أنه تم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة، وتوفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، إلى جانب توفير خدمة تغيير العملات للتسهيل عليهم.





ونوه بأن الدولة والجامعة، لم تترك مجالا للشكاوى أو الاعتراضات حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتي سهلت الأمر على جميع العائدين من الخارج، مشيرًا إلى أن التجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى كانت السبب في عدم وجود شكاوى أو اعتراضات.



