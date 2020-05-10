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أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة

الأحد 10/مايو/2020 - 03:11 م
العائدون
العائدون
أية حمروشي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المدينة الجامعية للطلاب بالجيزة استقلبت حتى الآن 3 أفواج من العائدين بالخارج، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العائدين من الخارج، مؤكدًا أن مصر لا تهمل أبناءها، وماتم إنجازه في هذا الملف كبير جدًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج، كما تم توفير 4 وجبات يومية لهم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.

ولفت إلى أنه تم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة، وتوفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، إلى جانب توفير خدمة تغيير العملات للتسهيل عليهم.

ونوه بأن الدولة والجامعة، لم تترك مجالا للشكاوى أو الاعتراضات حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتي سهلت الأمر على جميع العائدين من الخارج، مشيرًا إلى أن التجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى كانت السبب في عدم وجود شكاوى أو اعتراضات.

تطورات كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.

تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة
أول صور داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة

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كورونا فيروس كورونا جامعة القاهرة القاهرة العائدون من الخارج الخشت

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