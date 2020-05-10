الأهلي يرفض طلب مروان محسن

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أبدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تحفظها على تعديل عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ورفعه للفئة الأولى.



ورحبت اللجنة بتمديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول، بناءً على توصية من الجهاز الفني، كونه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات.



ومنحت التخطيط، اللاعب وعدًا بتقديره ماديًا، حيث تنوي تعديل عقده ليحصل على 15 مليون جنيهًا في موسمين بواقع 7 ملايين بالموسم الأول و 8 ملايين بالموسم الثاني.



وكان تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، أكد للإدارة الرغبة في حصول اللاعب على 12 مليون جنيه سنويًا ورفعه الفئة الأولى من أجل التجديد.