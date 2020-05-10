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الكويت تبدأ تطبيق حظر شامل يمتد حتى الـ 30 من مايو الجاري

الأحد 10/مايو/2020 - 03:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

بدأت السلطات في الكويت، اليوم الأحد، تطبيق حظر شامل يمتد حتى الـ 30 من مايو الجاري، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة بالكويت، تسجيل 9 حالات وفاة وإصابة 1056 آخرين، وشفاء 156 مصابا.

 

وقالت السلطات الكويتية،  إنها ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد، بدءا اليوم الأحد وحتى 30 من شهر مايو الجاري، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أنه "بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا، وحتى 30 مايو 2020".

 

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الإصابات في البلاد إلى 7208.

 

كما سجلت 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 47، مقابل شفاء 85 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466.

وفي سياق آخر، نعى وزير الصحة وفاة أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة، بعد إصابته بالفيروس أثناء معالجة المرضى.

 

وأعلن الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6289 حالة ، 152 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و99 حالة لكويتيين، و 84 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و49 حالة لمقيمين من بنجلاديش، وبقية الحالات من الجنسيات الأخرى.

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