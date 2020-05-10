البورصة تسجل تداولات بـ 536.4 مليون جنيه اليوم









سجلت بالبورصة المصرية اليوم تداولات متوسطة نسبياً بلغت 229.2 مليون ورقة مالية بقيمة وصلت الي 536.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.4 ألف عملية لعدد 173 شركة،وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بحوالي1.3 مليار جنيه، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بلغت قيمتها نحو 834.8 مليون جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بحوالي 38.4 مليون جنيه.









وأنهت البورصة المصرية تداولات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257.7 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 EWI الجديد بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1836.5 نقطة.