أبو: افتقدت حريتي بسبب الكورونا

أبو: افتقدت حريتي بسبب الكورونا
حل النجم أبو، ضيفا على برنامج "نجوم في الحظر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو اينرجي92.1.
وقال أبو في حديثه
أنه شعر بفقدان الحرية في الظروف الاخيرة للحظر، وأن المقارنة بين 2020 واي عام يسبقه
لن تكون منصفة، كما أنه متفاؤل لأن الأحداث والظروف الصعبة بيأتي بعدها الفرج
والخير للناس.
وقال "أبو"
أنه مفتقد لحريته في الذهاب لأي مكان، وأنه مفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب
ايجابي من الحظر وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع ابنائه واسرته الصغيرة بعد أن كان
العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.
وأضاف أبو أنه
لم يحب الحفلات الأونلاين، ورأى أن على الجميع أن يهدئ قليلا، حتى أنه عاد لهوايته
القديمة وهي القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه في الحظر فقال أن المطبخ لم
يستهويه لكنه حول بلكونته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.