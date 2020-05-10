أبو: افتقدت حريتي بسبب الكورونا

حل النجم أبو، ضيفا على برنامج "نجوم في الحظر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو اينرجي92.1.

وقال أبو في حديثه أنه شعر بفقدان الحرية في الظروف الاخيرة للحظر، وأن المقارنة بين 2020 واي عام يسبقه لن تكون منصفة، كما أنه متفاؤل لأن الأحداث والظروف الصعبة بيأتي بعدها الفرج والخير للناس.

وقال "أبو" أنه مفتقد لحريته في الذهاب لأي مكان، وأنه مفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب ايجابي من الحظر وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع ابنائه واسرته الصغيرة بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.

وأضاف أبو أنه لم يحب الحفلات الأونلاين، ورأى أن على الجميع أن يهدئ قليلا، حتى أنه عاد لهوايته القديمة وهي القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه في الحظر فقال أن المطبخ لم يستهويه لكنه حول بلكونته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.