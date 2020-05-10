في الحلقة الـ16.. ريم سامي تواصل تألقها و"تشفي غليل" مشاهدي "البرنس"

خرجت الفنانة ريم سامي "نورا" عن صمتها وكبتها لحزنها علي مصير شقيقها الفنان محمد رمضان "رضوان البرنس" الذي حكم عليه بالسجن ٧ سنوات ضمن أحداث الحلقة الـ١٦ من مسلسل "البرنس" .

وقامت "نورا" بتوجيه عدد من العبارات اللاذعة لشقيقتها الفنانة رحاب الجمل"عبير" التي حاولت الاستهزاء منها ومن تعليمها بكلية الهندسة والذي تسبب في نشوب شجار بينهما وجهت خلاله "نورا" ل، "عبير" عدد من العبارات القاسية بآداء نال إعجاب المشاهدين وحسب ما تم تداوله رواد التواصل الإجتماعي الذين قالوا: "نورا شفت غليلنا من عبير" .

وكانت ضمن العبارات التي وجهتها "نورا" لـ "عبير" بأداء معبر عن ضيقها من شرور شقيقتها بأن قالت لها: "على فكرة انا مابكرهكيش .. بالعكس انت بتصعبي عليا .. في ناس دماغها تعباها وناس قلبها الاسود تاعبها.. وانت ماشاء ألله الاتنين تعبينك .. مش محتاجه حاجه تاني .. دول كفايةعليكي" .. لترد عليها "عبير" بغيظ قائلة: "انا قلبي أسود يا بت " .. لتكمل "نورا" وصلة العبارات اللاذعة ل عبير قائلة : "آه والله يا عبير .. مش بس قلبك اسود .. انت أكتر إنسانة مش كويسه في الدنيا .. ولو حد عنده مشكلة مع التاني صدقيني هو أنت .. لأنك إنسانة ما فيكيش اي حاجه حد يتضايق منها مهما كان غيور .. ولا يحسدك عليها مهما كان قلبه أسود .. يعني انت في آمان إطمنى " وهو ما تفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي قائلين: "برافوا .. نورا اديتهم لها ووصفتها صح" .

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.