عرض إماراتي ضخم لضم نجم الأهلي

تقدم أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز بعرض ضخم للتعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة





وأظهر نادي العين الإماراتي رغبة في التعاقد مع شادي رضوان جناح الأهلي في الصيف القادم.





وينوي العين تقديم عرض ضخم لضم شادي رضوان بعد أن أظهر النادي رغبة في ضم اللاعب من قبل في الصيف الماضي.





وسيدرس مسئولو القلعة الحمراء في الفترة القادمة العرض المقدم من نادي العين لضم شادي رضوان ليحسم النادي موقفه من الموافقة على العرض من عدمها.



