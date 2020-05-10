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رئيس كوريا الجنوبية: "كورونا" يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد

الأحد 10/مايو/2020 - 03:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن رئيس كوريا الجنوبية من موجة ثانية، حذر من تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة.

 

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت، مشيرًا إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي.

 

كما حذر من عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

 

وكانت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل، في حين ظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256.

 

وقد تركزت الحالات الجديدة في مجموعة من الملاهي الليلية مما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سول مؤقتا.

 

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