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"ليانهوا تشينغون".. تفاصيل أول عقار صيني لعلاج كورونا اعتمدته 8 دول

الأحد 10/مايو/2020 - 03:38 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
ليانهوا تشينغون.. دواء صيني ظهر على الساحة خلال الفترة الأخيرة، قيل إنه يساهم في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

واعتمدت 8 دول هذا الدواء ليكون عقار رسمي لمواجهة وباء كورونا، على رأس تلك الدول سنغافورة والبرازيل ورومانيا وتايلاند والإكوادور، وذلك وسط آمال أن يكون هذا العلاج قادر على مواجهة الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 4.02 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 1.38 مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 279 ألفا.

وفيما يلي تكشف "الفجر" حكاية علاج ليانهوا تشينغون الذي تنتجه الصين واعتمدته 8 دول لعلاج مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19" بها:

- العلاج يستخدم في بروتوكول التشخيص والعلاج في الصين للالتهاب الرئوي الناجم عن مرض فيروس كورونا الجديد.

- كبسولة "ليانهوا تشينغون" فعالة في علاج أكثر من 90% من جميع حالات الإصابة المؤكدة في الصين، وذلك حسب التجارب السريرية التي أجراها الأطباء على مرضى كورونا خلال الفترة الأخيرة.

- كبسولة ليانهوا تشينغون لها تأثير مثبط ضعيف على الفيروس إلا أنها تتميز بفعالية علاجية جيدة للخلايا المتضررة والالتهاب الناجم عن فيروس كوفيد-19.

- شركة ييلينغ الصينية للعقاقير أكدت أن عقار ليانهوا تشينغون الذى أنتجته استطاع علاج أكثر من 90% من المرضى بالصين.

- كبسولة ليانهوا تشينغون باتت عقارا صينيا رسميا لعلاج فيروس كورونا فى سنغافورة، بعد أن ساهم العلاج بالأدوية الصينية التقليدية نسبة خطر فيروس كورونا الحرجة وجعلها خفيفة.

- حصلت كبسولات دواء ليانهوا تشينغون على موافقات السوق من إدارات الأدوية فى ثماني دول، بينها البرازيل ورومانيا وتايلاند والإكوادور وسنغافورة.

- الدواء لم يتوقف عند حدود تلك الدول وحسب بل عبر حدودها من أجل أن يساهم في علاج مصابي كورونا بدول آخرى، وذلك بعدما تبرعت الشركة المنتجة بكميات من ليانهوا تشينغون بقيمة 3.5 مليون يوان للعراق وايطاليا ودول أخرى للمساعدة فى جهودها لمكافحة الوباء الناجم عن فيروس كورونا.

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ليانهوا تشينغون كورونا علاج عقار بوابة الفجر الصين

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